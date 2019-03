Líder do Vox quer um muro entre Ceuta e Melilla, pago por Marrocos

O líder do partido de extrema-direita espanhola, o Vox – candidato a ser um furacão nas próximas eleições de 28 de abril – já antes havia ‘vendido’ a ideia da construção de um muro entre Ceuta e Melilla para conter a imigração vinda de África. Mas, agora, introduziu uma novidade no discurso: esse muro deve ser pago por Marrocos, país que o líder partidário considera ser um dos culpados pelo enorme fluxo de imigrantes que todos os dias tentam entrar clandestinamente na Europa.

“[Marrocos] é quem nos envia ondas de imigrantes clandestinos para chantagear a União Europeia”, justifica Abascal, citado pelo jornal, espanhol El Mundo. A proposta está incluída no livro escrito ‘Santiago Abascal, Espanha vertebrada‘, escrito por Fernando Sanchez Dragó, um dos referentes intelectuais próximos do Vox e que inclui uma longa conversa de vários dias com o presidente do partido.

O líder do Vox assegura que os muros “servem em parte” para suster a imigração, mas admite que “não é a única solução”. Abascal acusa as ONGs de “colaborarem com as máfias” para resgatar imigrantes no Mediterrâneo – um discurso que é da ‘autoria’ do ministro italiano do Interior, Mateo Salvini. “Eles vão para o litoral africano para coletarem mercadoria humana”, diz ainda Abascal.

Para o Abascal, a chave para a questão da imigração é, de qualquer forma, ‘mão dura’ e o impedimento da criação de qualquer hipótese de que os imigrantes venham algum dia, na Europa, a passarem para a situação de legalidade. A ideia é exterminar qualquer esperança de os imigrantes construírem uma vida normal na Europa.

“A grande muralha que devemos colocar é psicológico e é informar os imigrantes que os que entram ilegalmente na Europa nunca serão capazes de regularizarem a sua situação ou de terem o direito ao enraizamento, a apoio social, ou a um cartão de saúde”, diz Abascal, que acredita que, assim, os imigrantes serão dissuadidos de cruzarem a fronteira. Abascal considera ainda que deve ser aumentada a força de vigilância das fronteiras.

Fica por saber-se o que pensará o líder do Vox do facto de a maioria das rotas de imigração clandestina saírem da orla marítima da Líbia e não da marroquina.