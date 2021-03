A liderança do CDS-PP, dirigido por Francisco Rodrigues dos Santos, passou por um teste de fogo a 6 de fevereiro, no Conselho Nacional de Jurisdição do partido, que votou uma moção de confiança à comissão política nacional. No final o líder manteve-se, apesar de ter saído do teste em “brasas”, ao ver a moção aprovada por 54% dos votantes. Para Rui Barreto, líder do CDS-PP Madeira, a decisão é para respeitar e agora a prioridade é unir o partido.

“As decisões dos militantes são para respeitar. O Conselho Nacional decidiu, está decidido e, neste momento, aquilo que há a fazer é unir o partido, para que possa enfrentar o processo autárquico de forma estável, com capacidade para apoiar todos os candidatos no país e, por consequência, nas regiões autónomas”, diz o líder do CDS-PP Madeira.

