Lidl exportou 150 milhões de euros de produtos nacionais no último ano fiscal

A cadeia de distribuição germânica Lidl exportou a partir de Portugal 150 milhões de euros de produtos nacionais no ano fiscal iniciado a 1 de março de 2019 e terminado a 28 de fevereiro de 2020.

Segundo Bruno Pereira, administrador de compras do Lidl Portugal, este valor compara com os 148 milhões de euros registado no ano fiscal precedente, o que traduz um ligeiro crescimento de 1,35%.

“O azeite, que tem um peso relevante nestas exportações, registou uma descida muito acentuada do preço no último ano fiscal. Se não fosse o azeite, teríamos tido um crescimento de dois dígitos no valor das exportações”, explicou hoje, dia 13 de maio, Bruno Pereira, numa conversa com jornalistas.

Recorde-se que o Lidl tem uma parceira estabelecida com a Sovena para exportação de azeite português para os mercados onde a cadeia retalhista está presente.

A descida do preço final do azeite ao consumidor explica-se pelo aumento generalizado da produção de azeite na Europa na última campanha.

Neste momento, o Lidl está presente em 32 países. Os produtos nacionais chegam a 27 desses mercados.

“Como cadeia número 1 da distribuição na Europa, queremos abrir o caminho dos mercados em que estamos presentes à produção nacional, fomentando as exportações”, sublinhou este responsável do Lidl Portugal.

Em termos de categoria de produtos, o destaque vai para as frutas e legumes, que registaram um crescimento de 33% em toneladas exportadas no último ano fiscal. Nesta categoria, o produto estrela é a pera rocha, com quase 12 mil toneladas exportadas no último ano fiscal, o produto mais exportado de todos pelo Lidl, seguida da couve coração e dos frutos vermelhos.

Ainda na área das frutas e legumes, o Lidl Portugal iniciou já no presente ano fiscal, em março e abril, as exportações de produtos cítricos do Algarve, com destaque para a laranja, mas também o limão, para os supermercados da cadeia na Alemanha, tendo as exportações já alcançado cerca de 400 toneladas.

“Estamos a prestar apoio a diversos produtores de citrinos do Algarve e até ajudámos a criar um ‘packaging’ específico para o mercado alemão”, revela Bruno Pereira.

Esta aposta explica por que é que no período em análise, março e abril deste ano, as exportações desta categoria de produtos do Lidl Portugal estão a registar crescimentos de 30% sobre os 33% já verificados no último ano fiscal.

O bacalhau com cura portuguesa é outro dos produtos em destaque nas exportações do Lidl Portugal. No último ano fiscal, as vendas deste produto aumentaram mais de 20%, atingindo as 140 toneladas de exportação, com destino principal para os mercados da saudade – Suíça, França, Luxemburgo – mas também para a Holanda.

Bruno Pereira salienta que todo o bacalhau exportado a partir de Portugal é de origem sustententável, com certificação MSC – Marine Stewardship Council.

O Lidl Portugal exportou também no último ano fiscal um milhão de garrafas de molho de piri-piri, 26 milhões de pães, com destaque para a broa de milho, e oito milhões de artigos de pastelaria,, entre outros produtos, como as leguminosas.

Os vinhos são outro produto em realce nas exportações do Lidl Portugal, com mais de três milhões de garrafas exportadas no último ano fiscal, para mais de 15 países.

“Estamos a fazer um trabalho de aumento da visibilidade e para reforçar a variedade dos vinhos portugueses em diversos mercados e nas próximas semanas poderá haver haver algumas novidades”, adianta Bruno Pereira.

Outra área que está a ser trabalhada neste momento pelo Lidl Portugal e que deverá apresentar resultados durante o presente ano fiscal é a dos queijos. A cadeia retalhista está a negociar com diversos pequenos produtores para iniciar dentro de cerca de três semanas a exportação de queijos certificados para diversos mercados europeus.

O Lidl Portugal está ainda a reforçar a parceria que estabeleceu há vários anos com a conserveira açoreana Santa Catarina para exportar conservas de atum para diversos países, como a Alemanha, Bélgica e Grécia.

Bruno Pereira explicou que, neste momento, o Lidl Portugal conta com cerca de 85 produtores e fornecedores nacionais na vertente de exportação, que já abarca 228 produtos. Este número de produtos cresceu 12% face ao ano fiscal precedente.

Sobre o impacto do coronavírus, Bruno Pereira assegurou que “não temos encontrado qualquer problema em fazer chegar os produtos onde estamos presentes, excetuando qualquer situação pontual”.

Este responsável garante também que, além das exportações, a cadeia do Lidl em Portugal vende um pouco mais de 50% de produtos nacionais nas suas lojas, com a tónica nas frutas e legumes, em que mais de dois terços são de origem portuguesa.

Bruno Pereira assinala que, por exemplo, “99,9% das carnes vendidas no Lidl Portugal são de origem nacional, com a única exceção da picanha da América do Sul”.

Os principais mercados de exportação fomentada pelo Lidl Portugal são a Alemanha, França, Suíça, Luxemburgo, Espanha e o Reino Unido. Mas os produtos portugueses estão também presentes em permanência em lojas do Lidl da Dinamarca, Irlanda ou Polónia.

“Temos a expetitiva de continuar a crescer as exportações. Pegando na laranja do Algarve, é um produto que tem sucesso devido à qualidade organolética do produtos. Portanto, a nossa aposta vai ser ter mais produtos com qualidade que se destacam em relação aos outros. É o que se passa com os vinhos portugueses, que tem uma relação qualidade/preço que os outros não têm. É o que se passa com a pera rocha, que é um produto único. Se for numa lógica de apresentar produtos iguais e diferenciar apenas pelo preço, não temos escala”, defende Bruno Pereira.

Este responsável acredita que a margem para crescer na exportação de produtos portugueses “será essencialmente por novas categorias de produtos e por alavancar produtos já exportados”.

Mas nem tudo são histórias de sucesso. Neste momento, os produtos portugueses não estão à venda nas lojas do Lidl nos Estados Unidos. “Neste momento, não estamos a exportar nada para os Estados Unidos, não houve muita recetividade por parte dos ‘shoppers’ norte-americanos. Mas estamos a tentar explorar novas oportunidades”, garante Bruno Pereira.