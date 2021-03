Lidl investiu 180 milhões em Portugal e abriu 261ª loja no ano passado

A cadeia de retalho alemã que está em Portugal há 25 anos, acaba o ano fiscal com a celebração da abertura da sua 261ª loja, em Rio Tinto, e quatro reaberturas, no seguimento do investimento de 180 milhões de euros no âmbito do “processo de expansão e modernização do seu parque de lojas em Portugal, em 2020”.

A abertura de loja de Rio Tinto e as restantes quatro reaberturas advêm de um investimento de 180 milhões de euros que o Lidl fez em Portugal, no ano fiscal 2020, anuncia a cadeia de retalho de distribuição em comunicado.

“O Lidl abriu ontem, em Rio Tinto, Gondomar, a sua loja nº 261, que se vem juntar às outras três já existentes no concelho, num total de mais de 80 lojas no norte do país”, diz a retalhista que celebrou ontem a reabertura de quatro das suas lojas. Uma no Porto – Av. Camilo; outra em Chaves; outra em Castelo Branco e outra em Santiago do Cacém.

“Sendo a requalificação urbana uma realidade integrada no plano de expansão e modernização do parque de lojas Lidl, a obra da nova loja de Rio Tinto, construída de raiz, contemplou também a construção de uma rotunda para melhor organização do trânsito e acesso à loja, a pavimentação das ruas da zona envolvente, e a instalação de novos ecopontos, com modelo mais moderno e de fácil utilização, em colaboração com a área do Ambiente da Câmara Municipal de Gondomar”, explica o Lidl.

“Com o intuito de fomentar uma vida saudável junto da população de Rio Tinto e apoiar o desporto, o Lidl construiu ainda, na Rua Mestre Joaquim Pereira Ramos, um Polidesportivo, e na sua envolvente, uma praceta com lugares de estacionamento publico, iluminação e jardins”, adiantam.

“Para comemorar esta abertura, e em continuação do apoio do Lidl Portugal às comunidades locais, especialmente em tempo difíceis como os que vivemos, foram doados cabazes alimentares a duas IPSS de proximidade, o Centro Social de Soutelo e o Centro Social da Paróquia de Rio Tinto, que prestam assistência a utentes da instituição e apoiam com bens alimentares, com 2000 e 170 beneficiários, respetivamente”, avança o Lidl em comunicado.

No âmbito da sua estratégia de responsabilidade corporativa e sustentabilidade, tanto a nova loja de Rio Tinto como as reaberturas de loja do Lidl Chaves, Vila Nova de Santo André e Castelo Branco disponibilizam postos de carregamento rápido, que permitem o carregamento de 80% da bateria de viaturas elétricas em apenas 30 minutos, aliando a conveniência a preocupações ambientais, possibilitando o carregamento do veículo numa simples ida às compras, sem a necessidade de deslocações adicionais.

Face ao atual contexto provocado pelo Covid-19 e cumprindo as indicações dadas pelo Governo, as novas lojas apresentam um conjunto de medidas que visam reforçar a segurança de todos.