Liga dos Campeões. Ocupação hoteleira na cidade do Porto perto dos 76%

A Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal afirma que o impacto da final da Liga dos Campeões na ‘invicta’ está ser muito positivo.

Ao Jornal Económico (JE), a associação destaca que a ocupação hoteleira já ronda os 76%, um aumento bastante significativo face aos 15% a 20% que vinham a registar durante o mês de maio.

“São números que ainda achamos que podem crescer, há muitos britânicos residentes em Portugal que estão a deslocar-se até ao norte do país, mesmo sem bilhete para a final [da Liga dos Campeões] e que vêm à procura de viver o folclore em torno do jogo”, comenta a associação.

Sobre a escolha da cidade do Porto para acolher a final da ‘Champions’, a associação revela que “estamos em crer que pode mesmo ser um pontapé de saída para o reerguer do turismo. Os efeitos são já visíveis na taxa de ocupação na hotelaria do Porto, que atinge os 76% este fim de semana. Para lá do que acontece com a hotelaria, e apesar de ainda não ser possível avançar com números, é evidente que também existirá um impacto muito positivo na restauração, no comércio e na animação turística, bem como no alojamento local”.

“É a maior taxa de ocupação na cidade do Porto desde fevereiro de 2020. O mercado britânico é o quinto mercado emissor do destino Porto e Norte, mas um mercado que acreditamos que pode crescer imenso na região. Para além daquilo que serão os proveitos diretos, esta é também uma grande oportunidade de comunicação externa da região, uma vez que estamos a falar de uma transmissão televisiva por 120 canais, para quase 100 países. Isso aumenta a notoriedade e o prestígio do destino, amplificando a marca Porto e Norte”, acrescenta a associação.

A final da Liga dos Campeões que opõe os emblemas ingleses do Manchester City FC e Chelsea FC acontece no próximo sábado, dia 29 de maio, no Estádio do Dragão e vai poder contar com 16.500 espectadores nas bancadas, o correspondente a um terço da lotação do recinto do FC Porto. É a primeira vez que a ‘Invicta’ recebe a final de uma prova europeia de clubes.