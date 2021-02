Liga francesa baixa valor dos direitos televisivos em 42% e assina acordo com Canal +

Após várias semanas de indecisão, a liga francesa de futebol (LFP – sigla em francês) encontrou um parceiro para assumir os seus direitos televisivos, ainda que por um preço muito mais baixo do que o inicialmente acordado. O francês “Canal +” ficará encarregue pela transmissão de todos os jogos da liga francesa de futebol (Ligue 1 e Ligue 2), segundo o portal “Palco 23”.

Com o futuro financeiro dos clubes em jogo, foram vários os dirigentes que expressaram preocupação pela falta de um parceiro que assumisse os direitos televisivos da competição francesa. Com o novo acordo, os clubes vão receber esta temporada 700 milhões de euros para a Ligue 1 e Ligue 2, informa o “Le Monde”, um valor que representa uma redução de 42% em relação aos 1,2 mil milhões de euros do contrato anterior.

A polémica começou quando a Mediapro pediu a renegociação do acordo pelo qual pagou 814 milhões de euros por 80% dos direitos da Ligue 1 e Ligue 2, culminando num processo em tribunal, com a produtora a renunciar ao contrato após o pagamento de 100 milhões de euros.

O “Canal +”, que tinha o licenciamento de dois jogos por semana da Ligue 1 por dia por 330 milhões de euros, decidiu devolver o pacote dos direitos televisivos, instando a LFP a lançar um novo concurso global. Mas a liga optou por um novo concurso em que apenas colocaria no mercado os direitos que estavam nas mãos da Mediapro, fazendo com que o Canal + impugnasse o processo perante o Tribunal do Comércio francês.

A abertura das ofertas deixou a LFP com pouca margem de manobra, uma vez que o Canal + e a “Bein Sports” não se apresentaram ao concurso, que incluiu apenas propostas da Amazon, Dazn e Discovery, que não atingiram o preço mínimo estipulado. A liga anunciou que tinha uma margem de 48 horas para decidir, que terminou ontem à noite, dia 4 de fevereiro, depois de chegar a um acordo com o Canal + para todos os direitos até o final da temporada.