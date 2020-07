No mapa mundo das faculdades de direito, há um ‘pin’ que, a partir de agora, aponta diretamente para Lisboa: o novo endereço da Law Schools Global League, a maior rede mundial do setor. A presidência era rotativa e a sede ia mudando, tendo já passado por Tilburg, nos Países Baixos, e Madrid, na vizinha Espanha. Agora fixa-se definitivamente na Universidade Católica Portuguesa, no campus da Palma de Cima, revelou Gonçalo Matias, diretor da Católica Global School of Law ao Jornal Económico.

O professor que também é copresidente da Law Schools Global League, explica-nos que as escolas membros da rede partilham valores e objetivos, muito assentes na inovação e internacionalização do ensino do Direito. Por esta razão, salienta: “boa parte das parcerias e intercâmbios são estabelecidos na Liga. Isto permite que os alunos das nossas escolas tenham uma experiência académica de alto nível noutro país, numa das escolas parceiras, ou que frequentem a escola de verão da Liga”. Para os alunos este é o maior ganho.

