Ligação de autoestrada à fronteira em Vilar Formoso vai custar quase 3,8 milhões por quilómetro

A conclusão da ligação em autoestrada entre Vilar Formoso e a fronteira espanhola vai custar quase 3,8 milhões de euros por quilómetro.

A IP – Infraestruturas de Portugal anunciou, na passada terça-feira, dia 21 de maio, o arranque da obra de construção do troço final da A25 entre Vilar Formoso e a fronteira espanhola, num investimento avaliado em 13,2 milhões de euros.

A empreitada foi adjudicada à construtora Conduril, sendo o projetista a Globalvia.

Este projeto, que visa a melhoria da ligação rodoviária com a Europa na rede transeuropeia (E80), tem a conclusão prevista para 20 de agosto de 2020, uma vez que tem um prazo de execução estimado em 450 dias.

Esta autoestrada vai permitir a ligação à autoestrada A62 – Autovia de Castilla.

Segundo um comunicado da IP, a obra compreende, entre outros, os seguintes trabalhos: execução de um troço com 3,5 quilómetros de extensão em perfil de autoestrada; reformulação do atual nó de Vilar Formoso; construção de um viaduto com 330 metros de extensão, sobre a ribeira de Tourões; realização de dois ramos de acesso ao nó de Fuentes de Oñoro, já em território espanhol; criação de duas rotundas e de sete restabelecimentos que assegurarão a ligação com a rede viária local.

“A concretização deste investimento irá permitir a conclusão da A25, ligando o porto de Aveiro a Espanha através de autoestrada, e assegurar ao tráfego de longo curso, sobretudo de veículos pesados, uma via mais eficiente, com melhores condições de comodidade e de segurança na ligação com a Europa”, conclui o referido comunicado.