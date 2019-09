‘Likes’, ‘tweets’ e ‘posts’. Que clube português mais ganha nas redes sociais? Descubra no ‘Jogo Económico

Francisco Proença de Carvalho é o convidado desta edição do Falar Direito. O sócio da Uría Menéndez-Proença de Carvalho fala sobre a 11ª edição do evento de solidariedade anual que junta em palco as bandas das sociedades de advogados. O próximo Rock’n’Law realiza-se a 22 de novembro e vai apoiar a Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar, na Zambujeira do Mar.