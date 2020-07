Limite dos cartões contactless vai manter-se nos 50 euros

A 25 de março, o Governo anunciou que, por questões de segurança, o limite de pagamentos com os cartões “sem contacto” passaria de 20 para 50 euros.

A medida era temporária, mas foi anunciado esta semana pelo Banco de Portugal que este limite vai manter-se, justificando-se não só pela necessidade de manter o distanciamento social e as fontes de contágio, mas também pelo aumento registado nestes últimos meses de pagamentos por Contactless.

Recordamos que com esta tecnologia o consumidor não necessita digitar o seu PIN, não o entregando ao agente económico, bastando aproximar o cartão do visor do leitor automático de cartões, para efectuar pagamentos presenciais até 50 euros.

Através da aplicação desta tecnologia contactless, o consumidor não necessita de entregar o cartão, apenas necessitando de aproximar o cartão do terminal de pagamento, logo o cartão não sai da sua mão.

A DECO defende que o pagamento “sem contacto” não deve vir ativada por definição, isto é, deve ser o consumidor a informar que pretende utilizar esta via de pagamento e assim activar a referida tecnologia, sobretudo agora que o valor máximo para este tipo de pagamentos passou de 20 para 50 euros.

Aconselhamos os consumidores a estarem atentos para não perderem o cartão, já que a possibilidade de uma transação sem conhecimento por perda do cartão aumenta a responsabilidade de 20 euros para 50 euros.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube!