Lince ibérico: quais os primeiros resultados do programa de reprodução do lince ibérico?

Vão ser hoje, dia 12 de setembro, conhecidos os primeiros resultados do programa de reprodução do lince ibérico depois dos incêndios na serra de Monchique, no início de agosto.

Esses dados serão divulgados pela secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Célia Ramos, durante uma visita às obras de ampliação e de recuperação do lince ibérico, no Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, em Silves.

“Está igualmente prevista a deslocação às instalações de monitorização dos linces que regressaram de Espanha, para onde foram deslocados, na sequência dos incêndios do verão passado”, adianta um comunicado do Ministério do Ambiente.

O mesmo documento recorda que, “no início de agosto, um fogo atingiu o Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, pelo que, os 29 exemplares que lá se encontravam, foram transportados para três centros de crias congéneres de Espanha”.

“Em Portugal, o ‘Programa de Cria e Reintrodução do Lince Ibérico’ conta com um total de 33 animais libertados e 44 linces nascidos em meio natural”, explica a referida nota do Ministério do Ambiente.

Está ainda prevista uma visita a uma área de introdução do lince ibérico, em Mértola, na sede do Parque Natural do Vale do Guadiana.