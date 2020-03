Linha de Saúde 24 passa a poder receber duas mil chamadas em simultâneo

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou esta sexta-feira que o Governo está “empenhado” em garantir a proteção dos portugueses contra o surto do novo coronavírus (Covid-19), mas a capacidade disponível terá de ser “usada criteriosamente”. Marta Temido admite a possibilidade de vir a reforçar o controlo nos aeroportos e reforçar o atendimento na linha de saúde 24.

“Estamos empenhados em garantir que todos os equipamentos de proteção individual que existem na cadeia de abastecimentos são comprados pelo nosso país, são distribuídos e chegam a quem deles precisa. Mas são criteriosamente utilizados, porque vivemos num tempo em que temos de usar criteriosamente a capacidade disponível”, afirmou Marta Temido, num debate parlamentar sobre a resposta do país ao coronavírus Covid-19, marcado pelo CDS-PP.

No que toca às medidas de prevenção nos aeroportos, Marta Temido considera que “as restrições às viagens têm o efeito ilusório de nos proteger daquilo que é um mundo cada vez mais global”, mas admite que devem ser reforçadas as medidas. “Passámos a identificar os passageiros vindos da China e a acompanhar. Passámos a aplicar o mesmo procedimento para os passageiros vindos de Itália e teremos de pensar no mesmo sistema para áreas também afetadas”, disse.

“Mas o que nos perguntam é se deveríamos limitar as viagens? Deveríamos porventura impedir que os nossos concidadãos de Lousada e Felgueiras tivessem menos direito àquilo que é o Portugal que é de todos. Não estamos de acordo”, sublinhou a ministra da Saúde.

Marta Temido garante que o alargamento de testes de despiste serão aumentados “à medida que as autoridades o recomendem” e assegura que o Governo está empenhado em reforçar a linha de apoio aos médicos bem como a linha de saúde 24. Segundo Marta Temido, a linha de saúde 24 vai ser receber “um reforço tecnológico que permitirá responder a duas mil chamadas em simultâneo”.

A governante notou, no entanto, que na quarta-feira a procura da linha foi de “40 mil chamadas”, o que é “um número significativo”, segundo a ministra. “Vamos preparar-nos para continuar a responder. O mesmo com camas e ventiladores”, assegurou ainda.

A ministra de António Costa garante que o Governo nunca teve parado, mas reconhece as dificuldades. “Não estivemos parados. Contudo, como todos os outros, tememos não estar preparados”, confessou.

“Este é um momento para a responsabilidade de todos, do Governo, dos autarcas, das empresas, das escolas e das pessoas (…) É o momento de alinhar contenção, prevenção com mitigação, mas não deixando nunca de ajudar ninguém (…) Este é o momento para a responsabilidade de todos e estaremos cá serenamente, responsavelmente, disciplinadamente e solidariamente para trabalhar com todas e com todos”, salientou a ministra.