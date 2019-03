Lisboa acaba com 700 passes diferentes: Passe único de 40 euros arranca a 26 de março

Lisboa vai acabar com 700 passes diferentes a partir do final de março, data em que arrancam os passes com desconto.

A partir de 26 de março entra em vigor o novo modelo que tem várias vertentes: o passe Metropolitano que custa 40 euros e que dá para toda a região metropolitana de Lisboa; o passe Municipal que custa 30 euros e que vai servir para circular no respetivo concelho.

A notícia está a ser avançada pela rádio TSF esta segunda-feira, 4 de março, que cita o primeiro-secretário da Área Metropolitana de Lisboa Carlos Humberto de Carvalho.

A entidade que está a gerir este processo aconselha os utentes interessados a irem pedir o cartão Lisboa Viva, porque ainda demora 10 dias a ser criado. Com este cartão, os utentes vão poder comprar o passe a qualquer dia do mês, e não obrigatoriamente no dia 1, como acontece agora em muitos operadores.

Em relação aos passes que terminam a meio de abril, a Área Metropolitana de Lisboa garante que “haverá uma solução” para realizar a transição.

Também vai haver o passe 12 anos, sem custo, que vai sevir para as crianças circularem até os 13 ano.

Apesar da eliminação de 700 passes, e da criação dos novos modelos, ainda vão resistir cerca de 70 passes na zona de Lisboa, por serem mais vantajosos para os utilizadores, como os descontos sociais do passe 4-18 e o sub23.