Lisboa: Autarquia nega criação de taxa para táxis do Aeroporto

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) negou esta sexta-feira, em comunicado, a intenção de criar uma taxa para táxis do aeroporto Humberto Delgado e do Terminal de Cruzeiros do Porto de Lisboa. “A CML não pretende criar uma taxa municipal, ou qualquer receita municipal, cobrada aos táxis”, revela a autarquia.

No entanto, a autarquia liderada por Fernando Medina indica que tem vindo a ser discutido como hipótese “a simplificação da tarifa do aeroporto, convergindo para uma lógica de tarifa única para toda a cidade”, acrescentando que “desta discussão fazem parte as entidades concessionárias dos terminais, a Antral e a Federação Portuguesa do Táxi, tendo sido ouvido, também num primeiro momento, o Governo”

A CML explica que dessa tarifa única, “uma pequena parcela poderá financiar um fundo de modernização do setor do táxi da cidade de Lisboa”, uma medida que a autarquia considera positiva, revela ainda o comunicado. “Esse fundo não será uma receita municipal, mas do setor do táxi e para financiar o setor”, explica a CML.

A fixação dos preços desta atividade é regulado pela Direção-Geral das Atividades Económicas, afirma a CML, pelo que a taxa camarária de um euro não poderia ser definida pela autarquia.

De acordo com o mesmo comunicado, as receitas serviriam para financiar a aquisição de viaturas elétricas ou híbridas plug-in, bem como as respetivas infraestruturas de carregamento. Além disso, também iria contribuir para a descarbonização dos táxis e para melhor o dia-a-dia dos taxistas na capital portuguesa.