Lisboa Capital Solar avança com novas plataformas digitais

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) em conjunto com a E-Nova lançaram a plataforma Solar de Lisboa – SOLIS, que vem no seguimento do projeto Lisboa Capital Social, inaugurada em 2014.

Esta nova plataforma SOLIS foi desenhada para responder ao desafio do aumento da produção de energia de origem solar na capital portuguesa. A apresentação deste projeto segue ainda o desenvolvimento da estratégia solar de Lisboa, que decorre desde 2018 e acaba em 2021.

Esta estratégia inserida no programa geral, pretende alcançar, até ao último ano, oito megawatts de capacidade instalada de energia solar fotovoltaica na cidade de Lisboa, superando então 20% das necessidades energéticas de Lisboa.

Para este efeito, a SOLIS apresentou uma plataforma digital de apoio para a política solar da capital portuguesa, além de ser uma ferramenta inovadora que pretende apoiar o desenvolvimento de novos modelos de negócio na área do solar e dinamizar novas formas de envolvimento dos cidadãos.

O vereador da Estrutura Verde e Energia para a Câmara Municipal de Lisboa, José Sá Fernandes, reconhece que a meta que Portugal tem de atingir até 2021 é concebível. O responsável admite que o objetivo dos oito megawatts vai ser atingida, e com a construção da nova central fotovoltaica vai ainda ultrapassar a meta desenhada.

Para o projeto, no próximo dia 6 de maio, vai ser lançado ao público um site onde os cidadãos poderão ver onde se situam os painéis solares em Lisboa, e que os próprios vão ainda alertar para a existência de painéis solares não identificados no mapa. Apesar de não ter revelado muito, o vereador da CML disse ainda que no dia 20 de maio vai ser lançada uma aplicação para os dispositivos móveis sobre este tema.