Lisboa com 10 freguesias acima do limite. Arroios, Misericórdia e Santa Maria Maior têm mais de 240 casos por 100 mil habitantes

A região Lisboa e Vale do Tejo regista atualmente um risco de transmissibilidade, o chamado Rt, superior a 1,14 e uma incidência de 143 casos por 100 mil habitantes, dois valores que preocupam as autoridades de saúde e que põe em risco o ritmo de desconfinamento na região.

No entanto, são apenas 10 as freguesias que se encontram com uma incidência que ultrapassam o limite definido de 120 casos por 100 mil habitantes numa incidência cumulativa a 14 dias. Dessas freguesias, três estão mesmo além dos 240 casos por 100 mil habitantes.

Segundo André Peralta, especialista da Direção-Geral da Saúde, citado pela “TVI24”, Arroios, Misericórdia e Santa Maria Maior são as freguesias que têm maior incidência de casos de Covid-19 no concelho de Lisboa, com mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Há ainda outras sete freguesias — Alcântara, Alvalade, Avenidas Novas, Estrela, Penha de França, Santo António e São Vicente — que têm incidência entre 120 e 240 casos.

Como forma de colmatar este aumento de novos casos, as autoridades de saúde anunciaram, esta terça-feira, um reforço na testagem e vacinação a nível nacional. A população na faixa dos 40 anos poderá começar a ser vacinada a partir de 6 de junho, sendo que a faixa dos 30 anos verá o processo aberto a partir de 20 do mesmo mês. Já o programa de testagem irá abordar escolas, institutos e universidades do ensino superior, tal como restauração e similares.