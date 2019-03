Lisboa é a vencedora da Semana Europeia da Mobilidade 2018

Depois de ter sido eleita finalista para os prémios da Semana Europeia da Mobilidade, referente a 2018, no dia 26 de fevereiro de 2019, Lisboa é considerada a vencedora e arrecada mais um prémio para Portugal exibir.

O anúncio foi feito hoje pelo júri da Comissão Europeia em Bruxelas. Este prémio apenas distingue cidade com mais de 50 mil habitantes, e foi entregue às mãos de Miguel Gaspar, vereador da Mobilidade e Segurança da autarquia de Lisboa. O vereador representou o município de Lisboa na cerimónia e afirmou que existe “um compromisso com as gerações futuras de lhes deixar um mundo melhor. Os nossos objetivos ambientais são claros e ambiciosos mas para isso precisamos de uma revolução na mobilidade”. Miguel Gaspar garantiu que este prémio dá outra motivação à capital portuguesa em “fazer mais e melhor”.

Lisboa era finalista ao lado de Gdynia, na Polónia, e Palma, em Espanha. Na cerimónia, o júri destacou a Câmara Municipal de Lisboa pelo seu desempenho para o futuro do ambiente e da mobilidade sustentável. O júri reconheceu ainda a visão de Lisboa para a promoção de uma cultura sustentável e o esforço comunicativo do município, além da colaboração com diversos parceiros no setor dos transportes.

O júri também aclamou a mudança de paradigma da mobilidade da cidade e pelo facto de estar a consciencializar os cidadãos para adotar modos de transportes alternativos ao automóvel privado, o que permite melhorar a qualidade de vida em Lisboa.

A Área Metropolitana de Lisboa aprovou, esta semana, a existência de duas modalidades de passes: Navegante Municipal e Navegante Metropolitano, a preços reduzidos, que vão permitir retirar os automóveis do centro da cidade. O facto de Lisboa estar a captar a atenção das empresas de trotinetes pode ter contribuído para a atribuição deste prémio.