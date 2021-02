Lisboa negoceia no ‘vermelho’ penalizado por resultados da Galp

A bolsa de Lisboa está a perder 0,62% para 4.787,23 pontos no meio da sessão desta segunda-feira, 22 de fevereiro. No índice lisboeta, a Galp fustiga o PSI 20 ao cair 3,75% para 9,1a euros e a Semapa cai 1,64% para 12 euros.

Além destas duas empresas, a EDP Renováveis desvaloriza 1,51% para 19,54 euros, a Pharol desce 0,95% para 0,13 euros e o BCP apresenta uma queda de 0,88% para 0,12 euros. A EDP deprecia 0,25% para 4,75 euros e a Sonae desvaloriza 0,22% para 0,69 euros.

Em sentido contrário, a Ibersol valoriza 2,32% para 5,30 euros, a Altri cresce 2,17% para 6,13 euros e a Novabase sobe 2,08% para 3,93 euros. A Navigator soma 1,65% para 2,83 euros e a Mota-Engil valoriza 0,42% para 1,44 euros.

As principais praças europeias estão hoje a negociar em terreno negativo. Frankfurt está a desvalorizar 0,59% para 13.910,95 pontos e Paris perde 0,50% para 5.744,49 pontos. Madrid está neste meio da sessão a desvalorizar 0,73% para 8.093,00 pontos, Londres cai 0,61% para 1.060,2 pontos e Itália perde 0,71% para 2.245,2 pontos. O Euro Stoxx segue a descer 0,70% para 3.687,31 pontos.

“Praças europeias prosseguem em baixa, com o índice nacional a ser um dos mais castigados, devido à queda da Galp em reação à apresentação de contas”, revela Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking, no dia em que a Galp apresentou um prejuízo de 42 milhões de euros em 2020 face a 2019.

“No exterior as perdas são generalizadas a quase todos os setores, com o de Viagens & Lazer a ser a exceção, ao valorizar 1,7%. No plano macroeconómico foi revelado que o clima empresarial na Alemanha terá melhorado no mês de fevereiro. No Reino Unido Boris Johnson deverá anunciar a reabertura das escolas a partir de 8 de março, devendo levantar nos próximos meses os bloqueios impostos para travar a evolução da pandemia”, indica ainda o analista.

Quanto ao valor do ‘ouro negro’, o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, ganha 0,83% para os 59,74 dólares por barril, também com a cotação do barril de Brent a valorizar 0,82% para os 62,65 dólares.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,20% face ao dólar, para 1,2141 dólares, e a libra esterlina sobe 0,17% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,4038 dólares.