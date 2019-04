Lisboa recebe primeiro fórum mundial sobre desafios do turismo urbano

A cidade de Lisboa recebe esta sexta-feira, dia 5 de abril, o primeiro fórum mundial de presidentes de câmara da Organização Mundial de Turismo (OMT), para debater os desafios do turismo urbano sustentável. O evento tem lugar nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa (CML).

O “Mayors Forum“, organizado pela OMT, pelo Ministério da Economia, pelo Turismo de Portugal e pela CML terá como tema as “Cidades para todos: construir cidades para residentes e para visitantes” e irá abordar os desafios do crescimento do número de turistas um pouco por todo o mundo.

Neste debate serão também discutidas as soluções que estão a ser implementadas para promover um turismo que gere riqueza mas que seja também sustentável e que respeite e inclua os residentes. Após a conclusão desta reunião será adotada a Declaração de Lisboa sobre “Cidades para todos: construindo cidades para residentes e visitantes”.

Já confirmados para este evento estão os municípios de Barcelona e Madrid (Espanha), São Paulo (Brasil), Dubrovnik (Croácia), Paris (França), Bruges (Bélgica), Moscovo (Rússia) ou Seul (República da Coreia), além das participações nas sessões de trabalho da secretária de Estado do Turismo de Espanha, Isabel Oliver, e o secretário do Turismo da Argentina, Gustavo Santos, bem como empresas e organizações internacionais, como por exemplo o Banco Mundial.

A conferência de imprensa tem início marcado para as 10:30, na qual estarão presentes o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, o presidente da CML, Fernando Medina, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e os governantes espanhóis e argentinos Isabel Oliver e Gustavo Santos.