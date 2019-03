Lisboa tem uma nova empresa de trotinetes: São nove ao todo

A empresa de partilha de trotinetes elétricas Bird foi esta quinta-feira apresentada à comunicação social, sendo que inicia atividade em Lisboa no dia 1 de abril com 250 trotinetes.

“Queremos que a Bird seja uma alternativa de transporte para todos que vivem em Lisboa”, afirmou Yana Zaba, EMEA Communications da Bird ao Jornal Económico.

Quanto às oferta das trotinetes, tudo dependerá da procura. “Somos uma empresa muito flexível” acrescentou.

A particularidade das trotinetes Bird é que só vão funcionar entre as 7h e as 21h todos os dias. Durante a noite são recolhidas por uma equipa denominada por Bird Watchers, posteriormente carregadas e estão de volta às ruas da capital pelas 7h.

Um dos grandes objetivos da Bird é contribuir para que a autarquia de Lisboa consiga atingir a sua meta de reduzir o congestionamento do trânsito na cidade. “É de loucos, não sei como aguentam”, comentou Yenia Zaba ao Jornal Económico.

Contribuir para uma cidade mais limpa de gases poluentes é uma das principais premissas do acordo com a Bird e a Câmara Municipal de Lisboa, assinado no início do mês. “Estivemos quatro meses em conversações” fez saber Zaba na conferência de imprensa de apresentação da Bird.

Também José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Para, marcou presença na apresentação da Bird, onde afirmou: “o comportamento do condutor é determinante. Use, divirta-se, mas sempre de forma responsável e segura”.

E ainda lembrou que o papel das autoridades tem sido muito residual no que respeita à fiscalização, apelando ao cumprimento da lei e à responsabilidade dos condutores destes veículos.

Lisboa já conta com nove empresas de trotinetes: Bird, Lime, Hive, Voi, Tier, Wind, Flash, Bungo e Iomo.