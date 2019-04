A Little Cities surgiu para dar resposta à necessidade das famílias em envolver as crianças nas viagens. “É uma tentativa de ultrapassarmos aquele momento em que estamos a viajar e as crianças questionam ‘já chegámos?’”, explica Rui Miranda, um dos fundadores da Little Cities, empresa sediada no Funchal que criou a aplicação com o mesmo nome.

A aplicação pretende envolver as crianças nas viagens familiares através de histórias e jogos que ajudem as crianças a conhecer os pontos de interesse dos locais que visitam. Rui Miranda refere que esta aplicação é inovadora porque coloca o storytelling ao serviço de pais e crianças, embora o derradeiro objetivo seja proporcionar aos mais pequenos maior envolvimento nas férias com a família.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor (Edição Económico Madeira 5 de abril).