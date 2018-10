Lola Normajean: nasceu uma nova agência de publicidade com “espírito latino”

“Vamos entrar no mercado português com uma atitude mais emocional, espontânea e com mais garra. A Lola Normajean quer voltar a pôr o mercado criativo português no mapa. Esta aliança nasce do enorme desejo de ambas as agências de ser mais e melhor. Temos “fome” de chegar a novos clientes, de fazer projetos diferentes e ousados, de deixar uma marca no panorama criativo”, afirmou ao Jornal Económico Miguel Simões, CEO da Lola-MullenLowegroup para Western Europe.

Esta ‘joint venture’ trará às empresas que operam apenas em Portugal uma oportunidade para reforçarem a estratégia internacional, usando as equipas da Lola que trabalham em mercados tão variados como Madrid, Barcelona, Hamburgo e Paris. Recorde-se que a agência espanhola já foi eleita como uma das mais criativas do mundo. Trabalha com clientes como a Burger King, Cornetto, Magnum e Pictionary.

A Normajean, por outro lado, já participou em campanhas para a Nespresso, Maxmat ou Purista. “Esta partilha de ideias, convicções e vontade de criar mais e melhor juntou o melhor de dois mundos”, refere Rodrigo Silva Gomes, CEO da Normajean. O objetivo é ser a “agência portuguesa mais premiada internacionalmente, duplicar a faturação e esperar que um terço dos clientes escolha a Lola Normajean para trabalhar em mais do que um país”.