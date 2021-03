Lucro do Credit Suisse caiu 22,1% para 2.410 milhões de euros em 2020

O lucro do Credit Suisse caiu 22,1% em 2020, para 2.669 milhões de francos suíços (2.410 milhões de euros) face a igual período do ano anterior, num contexto difícil, anunciou esta quinta-feira o grupo financeiro suíço.

A queda do resultado líquido foi sobretudo influenciada pelo aumento das provisões para crédito e das provisões para litígios importantes, nomeadamente a avaliação da participação minoritária do banco na York Capital Management, justifica o Credit Suisse no seu balanço e contas relativo ao ano passado.

O grupo considerou ainda que o resultado líquido do ano fiscal foi “sólido” e que foi alcançado num “contexto operacional difícil”.

As receitas caíram 0,4% em 2020 para 22.389 milhões de francos suíços (20.228 milhões de euros), o que aconteceu também num ambiente pressionado pelos efeitos da pandemia de covid-19.

As despesas, por seu lado, subiram 2% para 17.800 milhões de francos suíços (16.100 milhões de euros), lê-se no comunicado.

O grupo financeiro revelou ainda que decidiu reestruturar a sua divisão de gestão de ativos, depois de diversas investigações terem sido “abertas ou estarem previstas” contra o banco e após a liquidação da Greensill Capital.

O segundo maior banco suíço referiu também que a Finma, o supervisor do mercado financeiro suíço, se encontra entre os reguladores que estão a investigar a Greensill Capital, uma unidade especializada em operações financeiras em cadeias de abastecimento, segundo a agência financeira Bloomberg.

O banco decidiu destituir o responsável pela gestão de fundos da Greensill, Eric Varvel, e suspender atribuição de bónus aos executivos seniores, enquanto tenta minimizar os danos resultantes deste escândalo.

Varvel, que é o diretor com o cargo mais alto a ser destituído da gestão dos fundos Greensill vai ser substituído pelo ex-chefe de gestão de ativos do UBS Group AG, Ulrich Koerner, que assumirá o cargo em 01 de abril deste ano.