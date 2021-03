Lucros da Ramada Investimentos caem 14% no final de 2020

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa Ramada Investimentos fixou-se em 12,96 milhões de euros, um recuo de 16,7% em comparação com 2019.

A Ramada Investimentos e Indústria totalizou 6,9 milhões de euros de lucro em 2020, menos 14% do que no ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado. Por sua vez, as receitas totais da empresa cederam 10,2% para 103,3 milhões de euros.

Na sessão da bolsa desta quinta-feira, as ações da Ramada Investimentos e Indústria subiram 1,02% para 4,95 euros.

Em 2008, no âmbito de um projeto de reorganização societária, foi constituída a Ramada Investimentos e Indústria, antiga F. Ramada – Investimentos, sociedade que veio permitir parquear, sob o domínio de uma única entidade, as participações sociais de todas as empresas do grupo Ramada, assumindo, assim, a posição de sociedade holding do grupo.

Sob o domínio da holding, encontram-se: a Ramada Aços e a Universal Afir sociedades que se dedicam e concentram em si toda a atividade dos aços desenvolvida pelo grupo. A Ramada Aços é uma sociedade com mais de oitenta anos de existência e atividade. A Universal Afir desenvolve a sua atividade há mais de quarenta anos.

A F. Ramada II – Imobiliária, S.A., sociedade constituída em 2004, que se dedica e concentra em si a atividade imobiliária do grupo, e a Planfuro Global, sociedade adquirida pelo grupo Ramada e se dedica à fabricação de estruturas para moldes e a Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria (fabrico de arames de aço), são os restantes ativos industriais do grupo.