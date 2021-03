Lucros da Brico Depôt Iberia subiram 62,7% em 2020, para quatro milhões de euros

A Brico Depôt Iberia, empresa que opera nos sectores da construção, renovação do lar e ‘bricolage’, “conseguiu manter a rentabilidade do negócio em 2020, apesar do impacto da pandemia”.

De acordo com um comunicado da empresa, “os custos operacionais mantiveram-se controlados, com um aumento de 62,7% no lucro de retalho para quatro milhões de euros”.

“Ainda assim, o encerramento temporário de lojas na sequência da pandemia e as contínuas restrições sanitárias afetaram as vendas totais em 2020, que diminuíram 7% [em termos comparáveis ou ‘like-for-like’] (…), em comparação com o exercício de 2019, atingindo 347 milhões de euros, que foi parcialmente compensado no segundo semestre de 20/21 por uma forte recuperação, com um aumento nas vendas de 10,8% (LFL)” salienta o referido comunicado.

Os responsáveis da Brico Depôt Iberia adiantam que, entre 1 de fevereiro e 18 de março de 2021, a empresa “conseguiu um aumento nas vendas, com um aumento de 11,2% na semana 5 e de 23,3% na semana 6 (LFL)”, acrescentando que, “adicionalmente, nos últimos dois anos, a atividade na Península Ibérica também aumentou, com 12,1% na semana 5 e com 16,2% na semana 6”.

“O ‘e-commerce’ cresceu exponencialmente e, em 2020, representou 4% das vendas totais na Península Ibérica” assinala o documento em questão.

Por seu turno, a Kingfisher, detentora da Brico Depôt, alcançou no ano passado vendas totais de 12,3 mil milhões de libras esterlinas, o equivalente a cerca de 14,3 mil milhões de euros ao câmbio atual, traduzindo um aumento anual de 7,1% (LFL).

Para 2021, a empresa espera voltar aos planos de crescimento a nível de vendas.

“Ao longo do ano de 2020, as diferentes restrições sanitárias impostas pelas autoridades, distintas em cada país, condicionaram o desenvolvimento da atividade de ambos os mercados – Espanha e Portugal. Acima de tudo, o mercado espanhol tem estado muito alinhado com a evolução das restrições, com diferentes picos de vendas em meses como junho, onde as vendas ‘offline’ recuperaram com um aumento significativo das vendas em relação ao mesmo período do ano anterior, ou ao contrário, com uma tendência negativa à medida que foram reimplantadas novas restrições de mobilidade em algumas áreas de Espanha desde o final de outubro, afetando especialmente comunidades como a Catalunha ou Aragão. Mais uma vez, esta tendência mudou durante o mês de dezembro, especialmente durante a ‘Black Friday’ e o Natal, com um aumento de 22% na categoria de ferramentas; ou durante os meses de dezembro e janeiro, em que as vendas na categoria de canalizações, aquecimento central e lareiras aumentaram 10%, sendo o reforço de aquecimento a categoria com maior aumento (+ 20%) face ao ano anterior”, revela o mesmo comunicado.

Os responsáveis da Brico Depôt Iberia assinalam que “é especialmente notável que a percentagem de novos clientes profissionais em 2020 tenha aumentado mais de um terço face ao ano anterior, graças a uma melhoria da oferta e do preço”.

“Em Portugal, em 2020, manteve-se uma tendência de aumento no volume de vendas, exceto no mês de março, principalmente nos meses de maio e junho, em que foram obtidas mais de 30% das vendas. Da mesma forma, a partir de novembro de 2020, o negócio foi reforçado com a implementação do ‘e-commerce’ em Portugal, através do qual tem conseguido servir todo o mercado português (para além das três lojas físicas). Por meio desse canal, tem-se alcançado um aumento considerável nas vendas mês após mês, superando amplamente todas as expectativas”, adianta o comunicado em questão.

A Brico Depôt Iberia faz parte da Kingfisher plc, uma multinacional dedicada à melhoria do lar com presença em oito países europeus, “que em 2020 obteve resultados económicos muito positivos”.

O grupo do Reino Unido alcançou vendas totais equivalentes a cerca de 14,3 mil milhões de euros, enquanto o lucro – ajustado antes de impostos – aumentou 44,4%, atingindo cerca de 915 milhões de euros, e as vendas de ‘e-commerce’ aumentaram 158%, representando assim 18% das vendas totais do grupo.

“O Grupo Kingfisher está a emergir mais forte da crise Covid-19, com uma clara melhoria da sua posição competitiva em todos os principais mercados, em conjunto com um forte crescimento de novos clientes e aposta digital”, assegura.

O CEO da Brico Depôt Iberia, Mike Foulds, destacou que “começámos 2020 com muita força e com uma estratégia bem definida: ‘Powered by Kingfisher’, um posicionamento muito claro de liderança de preço em conjunto com as gamas próprias de produtos, uma gama de serviços adequada às necessidades do cliente, e um compromisso firme e visível de digitalização em todas as áreas”.

Adicionalmente, o CEO da empresa destacou que Brico Depôt conta com “o apoio e a força do Grupo Kingfisher, que obteve resultados económicos muito bons em 2020”.

“Temos planos para construir um negócio rentável e sustentável sob a insígnia Brico Depôt”, assegurou este responsável.

No que diz respeito a 2021, Mike Foulds garantiu que, com os avanços e inovações estratégicas que estão a ser implementados, “estamos bem posicionados para aproveitar as tendências positivas do mercado a longo prazo e voltar aos planos de crescimento a nível de vendas”.

“Aliás, já estamos a identificar uma tendência muito positiva no mês de março e a perspetiva é mantê-la ao longo do ano, conforme a vacinação for evoluindo e as restrições aos clientes forem menores”, assinalou este responsável, acrescentando “e claro, estamos muito confiantes de que o empenho e o profissionalismo que as nossas equipas estão a mostrar vão acompanhar e potenciar estas tendências”.

Por outro lado, o diretor financeiro da Brico Depôt Iberia, Eduardo López, sublinha a rentabilidade do negócio bem como o potencial do ‘e-commerce’ e, especificamente, o bom desenvolvimento do mercado português: “2020 foi um ano marcado pelo impacto da Covid-19 e pela declaração do estado de emergência, com o encerramento temporário de lojas, e as constantes restrições operacionais e de mobilidade. Apesar de todos os obstáculos, conseguimos manter a rentabilidade do negócio e aumentar a rentabilidade do retalho ibérico em 62,7%”.

Este responsável também destacou que, “de abril a junho de 2020, a nossa plataforma de ‘e-commerce’ em Espanha cresceu muito rapidamente, de forma exponencial durante o resto do ano, que se refletiu num aumento nas vendas durante o segundo semestre de 2020, de 10,8% (LFL)”.

Para 2021, a Brico Depôt Iberia “prevê implementar inúmeros projetos, sistemas e ferramentas na Península Ibérica (Espanha e Portugal) para continuar a melhorar a oferta que disponibiliza aos seus clientes, tanto particulares como profissionais”, revela o referido comunicado, adiantando que “entre os planos para este ano estão iniciativas como um novo sistema de linha de ‘checkout’ para melhorar a experiência do cliente ou um programa de fidelização de clientes, especialmente para os clientes profissionais”.

“Além disso, as tendências atuais do mercado e os indicadores de procura são positivos. Em particular, a crise da Covid definiu tendências de longo prazo que são claramente favoráveis ao sector, como a renovada importância da casa, tanto como ‘centro’ da vida como para o bem-estar das pessoas em geral, o aumento do teletrabalho e o desenvolvimento de uma nova geração de ‘DIYers’ [adeptos do ‘DYT – Do It Yourself’ ou ‘Faça Você Mesmo’]. A Brico Depôt Iberia espera que estas tendências continuem, pelo que em 2021 o negócio na Península Ibérica irá aumentar”, acreditam os responsáveis da empresa.

A Brico Depôt tem cerca de 2.200 colaboradores e 31 lojas em Espanha e Portugal, com sede em Barcelona. Iniciou o seu percurso em Espanha em 2003, com a abertura da primeira loja em Viana (Logroño), e em 2014 em Portugal, com a abertura da loja de Loures, no quadro da política de expansão do Grupo Kingfisher de que faz parte.

A Kingfisher plc, acionista da Brico Depôt, é uma empresa multinacional dedicada à reforma do lar com mais de 1.380 lojas e presença em oito países europeus, operando sob as marcas de retalho B&Q, Castorama, Brico Depôt, Screwfix, TradePoint e Koçta. É formada por uma equipa de 80 mil pessoas.