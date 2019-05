Lucros da CGD no primeiro trimestre sobem 85% para 126 milhões

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros de 126 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que corresponde a um crescimento de 85% em termos homólogos. A CGD regressa aos dividendos, com a administração do banco público a propor uma remuneração de 200 milhões.

Destaque para o efeito das mais-valias com a venda de imóveis nos lucros do primeiro trimestre do ano. Isto porque, se forem excluídas estas mais-valias, os lucros do banco liderado por Paulo Macedo teria sido 55% superior aos lucros do primeiro trimestre de 2018, isto é, cerca de 105,4 milhões.

Estes resultados foram suportados “pela evolução favorável do resultado de exploração”, isto é, a soma da margem financeira e das comissões líquidas, mas excluindo os custos de estrutura.

Assim, a exploração da CGD ascendeu a 126 milhões, o que se traduz num crescimento de 11,5%, em termos homólogos.

A margem financeira atingiu 283,4 milhões, o que se traduz numa queda de oito milhões de euros por comparação com o primeiro trimestre do ano anterior. O banco justifica esta contração da margem financeira com “a conjuntura das taxas de juro e o seu impacto na carteira de crédito e de ativos financeiros”, em especial na atividade doméstica.

As receitas com as comissões cresceram, em termos homólogos +5%. Em termos consolidados, as receitas com as comissões ascenderam a 120 milhões; já na atividade nacional, as comissões geraram receitas de 95 milhões.

Os custos de estrutura fixaram-se caíram 5% para 277,7 milhões. Nesta rubrica está incluído um custo não recorrente de 55 milhões no âmbito dos programas de pré-reformas e rescisões por mútuo acordo, isto é, um custo com pessoal.

