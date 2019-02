Lucros da dona da TVI sobem 9% com publicidade a render mais 3%

O grupo Média Capital registou um aumento de 9% dos lucros para 21,6 milhões de euros. Os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) subiram 40,2 milhões de euros. Face a período homólogo, os rendimentos de publicidade subiram 3%, anunciou a o grupo esta segunda-feira.

O segmento de televisão é o que pesa mais no EBITDA total do grupo, gerando um EBITDA de 30,3 milhões de euros.

“A TVI registou em dezembro de 2018 o 149º mês consecutivo de liderança de audiências em televisão, registando uma média de quota de 20% no total do dia e de 23,6% no horário nobre. A diferença face ao segundo canal mais visto foi de 3,5 pontos percentuais no primeiro caso e de 3,3 pontos percentuais no último”, afirmou.

Já no segmento de rádio, o EBITDA subiu 14% para 7,4 milhões de euros, com as rádios do grupo Média Capital a registarem um share média de 37,1%, o mais elevado de sempre, “sendo igualmente o sétimo ano consecutivo de subida”.

Em 2018, a Rádio Comercial obteve o maior número de ouvintes de sempre, com a M80 a registar a terceira posição da rádio mais ouvida de Portugal.

No segmento digital, o grupo registou um aumento de 19% das visitas, de 29% nas páginas vistas e de 51% dos vídeos visiononados. A publicidade neste segmento registou uma subida de 19%.

O grupo também registou uma melhoria na geração de caixa dos 29,5 milhões de euros para os 35 milhões.

Já a dívida caiu do grupo 9,6 milhões de euros para os 85,7 milhões.