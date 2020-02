Lucros da imobiliária Merlin Properties descem 34% para 564 milhões de euros em 2019

A imobiliária Merlin Properties anunciou hoje lucros de 563,6 milhões de euros em 2019, menos 34,1% que no ano anterior, devido aos ganhos extraordinários em 2018 com a venda da participação na Testa Residencial.

Excluindo elementos extraordinários, o lucro ordinário da empresa, cotada na bolsa de Lisboa desde janeiro, foi de 212,5 milhões, mais 3,6% do que no ano anterior, de acordo com os resultados comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado operacional bruto (Ebitda) foi de 425,5 milhões, representando um aumento de 5,4% face ao período homólogo.

A receita total aumentou 4,16% (de 509,4 para 530,6 milhões), com receita bruta de 525,9 milhões, mais 5,2% do que em 2018.

A Merlin Properties descreveu o exercício de 2019 como “excelente”, devido ao aumento da ocupação, que atingiu 94,8% (crescimento anual de 140 pontos base), e das rendas pelo aluguer de ativos, que subiram 5,2% para 525,5 milhões de euros.

A imobiliária entrou na bolsa de Lisboa em 15 de janeiro, através de dual listing, uma operação em que as mesmas ações que negoceiam em Espanha passaram também a negociar na Euronext Lisbon (bolsa de Lisboa).

O presidente executivo desta sociedade espanhola gestora de imobiliário, Ismael Clemente, afirmou na ocasião que ia propor em assembleia-geral o pagamento de um dividendo de 32 cêntimos, valor que somará aos 20 cêntimos já pagos.

Ismael Clemente disse também esperar que a entrada da empresa na bolsa de Lisboa reforce a relação com os investidores e a “visibilidade” da empresa no mercado português, que considera estar numa fase mais interessante do que o espanhol.

“Portugal está neste momento numa fase de mais interesse para os investidores internacionais. Espanha tem mais tamanho e liquidez, mas Portugal é neste momento um mercado [imobiliário] mais interessante”, referiu Ismael Clemente durante a cerimónia de admissão à cotação das ações da sociedade gestora imobiliária na bolsa de valores de Lisboa.

A Merlin é a maior empresa imobiliária cotada em Espanha atualmente, com uma capitalização bolsista superior a 5,9 mil milhões de euros (12,57 euros por ação), valor que a coloca em 24.º lugar entre as empresas cotadas no índice IBEX 35 de Madrid.

Especializada no investimento imobiliário em escritórios, instalações comerciais e de logística, a empresa tem em Portugal nove edifícios de escritórios, a par com dois espaços comerciais (o Monumental, em Lisboa, e o Almada Fórum) e da plataforma logística Lisboa Norte, que representam cerca de 9% dos ativos globais, mas o objetivo é reforçar o peso do investimento português para os 15% da carteira total.