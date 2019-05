Lucros da Navigator recuam 7,5% para 49,3 milhões de euros do primeiro trimestre

A Navigator atingiu lucros de 49,3 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, um valor que representa uma quebra de 7,5% face ao mesmo período de 2018, período em que foram atingidos lucros de 53,2%, revelou a tecnológica em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A empresa registou um EBITDA de 104,9 milhões de euros, mais 3,3% face ao EBITDA recorrente do primeiro trimestre de 2018 e menos 5,5% do que o EBITDA publicado no no mesmo período, que incluiu o impacto da venda do negócio de pellets no valor de 9,4 milhões de euros.

Em relação ao volume de negócios a Navigator aumentou 9,6% em todos os segmentos para os 422 milhões de euros.

No mesmo comunicado a empresa indica a concretização do “processo de restruturação do endividamento, diversificando fontes de financiamento e estendendo a maturidade da dívida”.

A Navigator revela também que a assembleia geral aprovou pagamento de dividendos de 200 milhões de euros, “em linha com valor pago em 2018”, equivalente a 0,27 euros por ação, e a participação dos trabalhadores nos

lucros de 2018 de um montante até 23 milhões de euros.