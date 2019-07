Lucros da Sonaecom tombam 65% no semestre para 17,5 milhões

A Sonaecom fechou o primeiro semestre do ano com lucros de 17,5 milhões, uma queda de 64,9% face aos 49,8 milhões de euros registados em igual período do ano passado.

Já o volume de negócios fixou-se em 100,5 milhões, mais 27,3% do que no período homólogo do ano passado ou 12,2% numa base comparável.

A empresa salienta ainda o volume de negócios de 92,8 milhões na área da tecnologia a crescer 29,7% face ao primeiro semestre de 2018, ou 12,9% numa base comparável, com os mercados internacionais a representarem cerca de 50%

A sua subsidiária NOS apresentou um sólido desempenho das receitas de telecomunicações, com a recuperação nos cinemas e audiovisuais no segundo trimestre de 2019.

A Sonaecom tem 50% da ZOPT, consolidada pelo método de equivalência patrimonial, que por sua vez tem 52,15% da NOS.

O EBITDA total caiu para 24,5 milhões o que é explicado sobretudo pela mais-valia relacionada com a ronda de financiamento da Outsystems que ocorreu no primeiro semestre de 2018.

Os custos operacionais ascenderam a 102,9 milhões, ou mais 32,8% do que o registado um ano antes. Sendo que os custos com pessoal aumentaram 36% para 47,4 milhões.