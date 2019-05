Lucros do BCP disparam 79,7% para 153,8 milhões no primeiro trimestre

Os lucros líquidos do Millennium bcp no primeiro trimestre do ano cresceram 79,7%, em termos homólogos, para 153,8 milhões, anunciou o CEO do banco, Miguel Maya, há minutos. Destaque para os lucros do BCP no mercado nacional, que mais do que duplicaram (+112%), em igual período, fixando-se em 94,3 milhões.

O produto bancário, que inclui a margem financeira, as comissões e os resultados de trading, registaram uma evolução positiva, tendo crescido, em igual período, acima dos 11%, para cerca de 598 milhões, e teve um impacto de cerca de 60% no resultado.

Na qualidade dos ativos, destaque para a queda de cerca de 2 milhões do stock dos ativos não performantes em doze meses, que caíram de 7,1 mil milhões para 5,2 mil milhões.

A margem financeira situou-se nos 362,7 milhões, o que significa um crescimento homólogo de 5,2%. Miguel Maya destacou a estabilização da taxa da margem de financeira, que se situou nos 2,2%, o mesmo que tinha sido registado há um ano atrás.

Já as receitas com as comissões decresceram 0,7%, para 166,6 milhões, abaixo do registado no primeiro trimestre do ano passado. Isto significa que as receitas das atividades core do BCP ascenderam a 529,3 milhões, isto é, um crescimento homólogo de 3,3%.

De acordo com o comunicado apresentado pelo BCP, “em Portugal, o crescimento do negócio bancário mais do que [compensou] a evolução menos favorável das comissões de mercados de capitais”.

Na actividade portuguesa, as receitas com as comissões cresceram 1,7% para cerca de 115 milhões, sendo que as comissões bancárias ascenderam a 104 milhões. As receitas com comissões de operações internacionais caíram 5,6%, para 51,7 milhões.

Os resultados de trading cresceram mais de 171%, para 68,3 milhões. Em Portugal, as receitas com o trading subiram de 28,2 milhões para 66,4 milhões. Miguel Maya explicou que esta diferença prende-se com a dívida pública nacional e com a venda da carteira de ativos, nomeadamente títulos de empresas.

O rácio de rentabilidade dos capitais próprios, o return on equity (ROE), ficou em 10,6%, o que compara com registado no primeiro trimestre de 2018, que se fixou nos 6,1%.

Os custos operacionais correntes subiram 4,5%, para 253,5 milhões, em especial com uma subida absoluta de 10 milhões de euros dos custos com o pessoal, que ascenderam a 152,2 milhões, sendo que inclui um custo não habitual em Portugal de 6 milhões. Os custos administrativos caíram para 80,5 milhões, mas os custos com as amortizações cresceram para 26,8 milhões, isto é, 12,6 milhões acima do registado no primeiro trimestre do ano passado.

O rácio de eficiência cost-to-income, situou-se nos 49% e, segundo o comunicado, faz do BCP “um dos bancos mais eficientes na Zona Euro”. Em relação aos bancos concorrentes no mercado nacional, de acordo com os dados apresentados pelo BCP, o banco liderado por Miguel Maya é o mais eficiente, a par de outro banco, que não foi determinado, e ficou abaixo da média de eficiência em Portugal, que se fixou nos 57%.

Em relação à banca da Zona Euro, o BCP ficou abaixo da média europeia (76%), e abaixo da média apresentada pela banca espanhola (56%), italiana (80%), alemã (96%) e francesa (91%).

O rácio de capital common equity tier 1 foi de 12,7% e o rácio total de 15,2%, o que traduz uma folga de 883 milhões face aos requisitos impostos pelo Banco Central Europeu.

(em atualização)