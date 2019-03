Lucros do Novo Banco Açores sobem 92% em 2018, para 3,76 milhões de euros

Os lucros do Novo Banco dos Açores avançaram 92,4% em 2018, de 1,95 milhões de euros para 3,76 milhões de euros, revelou esta quarta-feira a entidade.

Os lucros, vincou aos jornalistas o presidente da Comissão Executiva do banco, Gualter Furtado, ficaram a dever-se sobretudo “à contenção de custos, quer com pessoal quer administrativos”, e à “melhoria da margem financeira do banco”.

“O Novo Banco dos Açores sempre teve resultados positivos. Nunca teve grandes números, mas foram sempre positivos e sustentáveis. Foi um banco que não foi resolvido, o Banco de Portugal não interveio neste banco, foi sempre considerado um banco bom, que nunca recorreu a ajuda pública”, prosseguiu o responsável.

À região autónoma dos Açores foram entregues 2,6 milhões de euros em impostos em 2018, acrescentou ainda Gualter Furtado.

No final de 2018, o rácio de solvabilidade do Novo Banco dos Açores era de 14,4%, o rácio de transformação de 97,2% e o rácio de liquidez de 179%, o que “comprova a posição de solidez do banco”, afiança a Comissão Executiva, que hoje apresentou os resultados aos conselheiros da entidade.