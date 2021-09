Luís Filipe Vieira com ações e moradia arrestadas por tribunal

Após Luís Filipe Vieira (LFV) ter divulgado que já tinha um comprador para a aquisição de títulos por 5,9 milhões de euros, o Tribunal Cível de Lisboa, a pedido do Novo Banco decidiu arrestar as respetivas ações do ex-presidente do Benfica e a moradia da família, avança o “Correio da Manhã”, esta quinta-feira, 30 de setembro.

No âmbito dos créditos concedidos à Promovalor – empresa de LFV que apresentou um pedido de insolvência, o Novo Banco decidiu avançar com uma providência cautelar pedido ao Tribunal Cível de Lisboa, de forma a impedir que o ex-líder das ‘águias’ procedesse à venda das ações avaliadas 5,9 milhões de euros.