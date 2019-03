Macau recebeu mais de 3,5 milhões de visitantes em fevereiro

De acordo com os Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), o aumento de 15,5% em termos anuais deveu-se “aos feriados do ano novo lunar e à ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau”, a maior travessia marítima do mundo, inaugurada a 24 de outubro do ano passado.

Em fevereiro chegaram a Macau 3.545.701 visitantes, um aumento de 3,5% em termos mensais. Os números de turistas, 1.510.178, e de excursionistas, 2.035.523, registaram uma subida de 8,2% e de 21,5%, respetivamente, em relação ao mesmo período do ano passado.

No mês passado, o número de visitantes oriundos de Hong Kong (658.030), da Coreia do Sul (86.179), do interior da China (2.559.144) e de Taiwan (82.579) subiu, em termos anuais, 31,1%, 20,3%, 11,9% e 3,7%, respetivamente.

O número de visitantes provenientes das cidades da área da Grande Baía subiu 9,3%, também em termos anuais. A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau integra além das duas regiões administrativas especiais chinesas, nove cidades: Cantão, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing.

Nos primeiros dois meses deste ano, Macau recebeu perto de sete milhões de visitantes (6.970.827), mais 19,9% relativamente ao período homólogo do ano anterior.

O visitante refere-se a qualquer pessoa que tenha viajado para Macau por um período inferior a um ano, um termo que se divide em turista (aquele que passa pelo menos uma noite) e excursionista (aquele que não pernoita).

Em 2018, Macau bateu o número recorde de turistas: 35,8 milhões, um aumento de 9,8% em relação a 2017.