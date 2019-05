“Machiquenses contribuem com 2,5 milhões de euros em impostos para o município”, diz PSD

O PSD/Machico afirma que “os machiquenses contribuem anualmente com mais de 2,5 milhões de euros em impostos para receita do município”. Os sociais-democratas referem que esta receita totaliza mais de 15 milhões de euros ao fim de seis anos, verba essa que “não tem tido qualquer retorno na melhoria de vida da população”.

O dirigente social-democrata Norberto Maciel Ribeiro considera que o executivo do PS tem todas as ferramentas para “voltar a potenciar o desenvolvimento estruturado e emergente do concelho. A questão que se coloca é se tem capacidade para fazê-lo”.

O PSD refere ainda que em vez de fazer o que tem de ser feito, o PS justifica sempre a sua inoperância governativa com dívidas herdadas e que omite dados da população, como o pagamento efetuado pela Águas e Resíduos da Madeira (ARM) ao município em mais de 6 milhões de euros, contribuindo, assim, para a redução da dívida.

“O facto é que, passados seis anos, o valor de uma dívida, classificada de astronómica pelos socialistas, é, atualmente, residual e inferior a 5 milhões de euros”, adiantou Norberto Maciel Ribeiro, presidente da concelhia, salientando que, ainda assim, assiste-se à progressiva degradação das infraestruturas e falta de manutenção dos investimentos públicos e a uma derrapagem financeira com a aprovação das contas em sede de assembleia municipal, que apresenta um saldo negativo de 1,5 milhões de euros”.