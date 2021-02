Madeira: 52% da banca está concentrada no Funchal

Em 2019, existiam 97 estabelecimentos de bancos, caixas económicas e caixa de crédito agrícola, menos 10 face ao ano anterior, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM). 52% desses estabelecimentos estavam no Funchal, seguido por Santa Cruz com nove.

Em Câmara de Lobos existiam seis estabelecimentos, Calheta (sete), Machico (seis), Ponta do Sol (dois), Porto Moniz (dois), Ribeira Brava (cinco), Santana (três), São Vicente (dois), Porto Santo (quatro).

Os dados da DREM sublinham que existiam 3,8 estabelecimentos de bancos, caixas económicas e caixa de crédito agrícola, por cada 10.000 habitantes, menos 0,4% em comparação com o verificado no país.

O Porto Moniz e o Porto Santo tinham os rácios mais elevados com 8,5 e 7,7 estabelecimentos por 10.000 habitantes.

No Funchal o rácio foi de 4,9, Câmara de Lobos (1,8), Calheta (6,4), Machico (3), Ponta do Sol (2,3), Ribeira Brava (4), Santa Cruz (2), Santana (4,5), São Vicente (3,9).