Madeira: 75 candidaturas recebem 453 mil euros de apoios comunitários

O Governo Regional vai proceder à entrega de 453 mil euros de apoios, co-financiados pelo executivo madeirense e pelo programa com verbas comunitárias do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM), que abrangem 75 projetos.

O investimento total destes 75 projetos chega aos 603 mil euros.

Do total de projetos que são abrangidos por estes apoios, 74 enquadram-se no apoio a investimentos de pequena dimensão em explorações agrícolas, que atinge os 464 mil euros de investimentos, e financiamento de 348 mil euros por via do Governo Regional e de verbas comunitárias.

Recebem também apoio uma candidatura a um projeto de criação de criação de serviços de gestão agrícola, de substituição agrícola e de aconselhamento agrícola e de serviços de aconselhamento florestal, que engloba um investimento de 138 mil euros, com 105 mil euros de apoio.