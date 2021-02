Madeira adia Festa da Flor e cancela Festival do Atlântico devido à pandemia

A Madeira decidiu adiar a Festa da Flor e cancelar Festival do Atlântico devido à pandemia.

“A situação pandémica nos mercados de origem para o destino Madeira e a evolução nos processos de vacinação na Europa determinam prudência na realização de eventos que motivam a presença de muitas pessoas”, diz o executivo madeirense.

Nesse sentido o executivo consideração não estarem reunidas as condições para realizar em segurança quer a Festa da Flor quer o Festival do Atlântico.

A Festa da Flor estava inicialmente programada para maio. O executivo madeirense adia o evento e diz que não se perspetiva a sua realização antes do final do próximo verão.

“A nova data será fixada assim que a Autoridade Regional de Saúde entenda garantidos os requisitos para que decorra em segurança tanto para os residentes como para os nossos visitantes”, sublinha o executivo.

O Festival do Atlântico estava programada para junho.

O executivo madeirense volta a sublinha que a prioridade é a “salvaguarda da saúde pública”. O Governo da Madeira espera que com estas decisões se verifique uma evolução favorável da pandemia, “fruto da concretização do processo de vacinação em curso e do almejado objetivo da imunidade de grupo”.