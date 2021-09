Madeira aposta no digital para promover eventos regionais

A Madeira lançou um site e redes sociais exclusivamente dedicadas à promoção de eventos regionais.

“Na Madeira e no Porto Santo possuímos um calendário anual de eventos rico para celebrar o nosso saber fazer, as nossas pessoas, a nossa natureza de mar e de floresta e de uma cultura única. Vivemos com emoção, alegria e entusiasmo. Não poderíamos estar mais orgulhosos de partilhar quem somos com todos os que nos visitam e, agora, é ainda mais fácil aceder a estas vivências e escolhera as experiências que se quer ter. O portal apresenta uma oferta organizada e o mais completa possível das experiências que a Região oferece, sendo que, o formato digital, possibilita uma atualização permanente e constitui uma facilidade notória na comunicação com todos os interessados”, disse Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura.

O lançamento tanto do site como das redes sociais, exclusivamente dedicadas aos eventos regionais, pretende dar resposta à “crescente procura” por informação sobre estas iniciativas.

As plataformas vão estar disponíveis em Português e Inglês.

Estas plataformas estão localizadas em https://eventsmadeira.com; https://www.facebook.com/Visit-Madeira-Events-103758025396864; https://www.instagram.com/visitmadeiraevents/

A aplicação Madeira Events, é gratuita, e pode ser descarregada no Google Play e APP Store.