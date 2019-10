Madeira aprova 14 projetos com investimentos de 9,2 milhões de euros

A unidade de gestão do Madeira 14-20 reuniu-se e aprovou 14 projetos que totalizam um investimento avaliado em 9,2 milhões de euros, sendo que 7,3 milhões de euros são referentes a comparticipações por via de fundos comunitários.

Para as comemorações dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo foi aprovado um projeto no valor de 3,2 milhões de euros.

O projeto insere-se no âmbito da ‘Conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do património natural e cultural’ e pretende efectuar uma mudança no paradigma cultura na região, através de uma rede de ligações entre vários intervenientes.

Este projeto visa ainda contribuir para a promoção da “autenticidade e especificidade dos recursos culturais” bem como a “diversificação e enriquecimento” dos programas de oferta turística, e ainda a “criação de novos itinerários temáticos e reforço da atratividade do destino”.

Nos Sistemas de Incentivos foram aprovadas sete candidaturas no valor de 1,2 milhões de euros.

No Fundo Social Europeu (FSE) foram aprovadas seis candidaturas, no valor de 4,9 milhões de euros.