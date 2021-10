Madeira aprova 145 mil euros para apoio ao associativismo jovem e estudantil

O Conselho de Governo da Madeira celebrou 19 contratos-programa no valor de 145 mil euros para apoiar o associativismo jovem e estudantil.

O executivo madeirense aprovou 16 contratos-programa, de 118 mil euros, para o Programa de Apoio ao Associativismo Jovem – PAAJ e Programa de Apoio ao Associativismo Estudantil – PAAE 2021.

Foram ainda aprovados mais três contratos-programa, no valor de 27 mil euros, para o programa Apoio ao Associativismo Estudantil – PAAE 2021.

O Conselho de Governo aprovou as alterações ao Programa do Concurso para a Concessão de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros na Região Autónoma da Madeira e respetivo caderno de encargos e anexos, e prolongou o prazo de entrega de proposta por 52 dias.

Entre as decisões tomadas pelo executivo esteve ainda a celebração de um protocolo de desenvolvimento e cooperação, no valor máximo de 180 mil euros, com a Madeira Rural – Associação de Turismo em Espaço Rural da Região Autónoma da Madeira, para o projeto “Rota dos Vinhos da Madeira – Festa do Vinho 2021”.

Foram aprovados também nove contratos-programa, no valor de 22 mil euros, para o Programa de Inovação e Transformação Social PRINT.