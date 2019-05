Madeira: aprovado plano regional para a família e intervenção social

O governo da Madeira aprovou o plano regional para a família e intervenção social até 2023. O conselho de governo deu também luz verde à proposta relativa ao Decreto Legislativo Regional que cria um único sistema multimunicipal, na área da gestão das águas e dos resíduos, na Madeira.

O conselho de governo decidiu ainda expropriar cinco parcelas de terreno para a construção do novo hospital por 354 mil euros.

Foi ainda um contrato-programa com a Associação de Criadores de Gado das Serras do Poiso, até ao montante máximo de € 60.000,00 (sessenta mil euros), tendo em vista a condução ordenada e racional dos rebanhos daquela associação, em apascentação no Perímetro Florestal das Serras do Poiso.