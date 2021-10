Madeira: Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental alerta para “grandes dificuldades” económicas que atravessa

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, esta quarta-feira, em audiência, a vice-presidente da Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira (AFARAM), Catarina Bacanhim, que veio alertar para as “grandes dificuldades por que está a passar a Associação, há já algum tempo”, dificuldades estas que põem em risco a continuidade do projeto.

Catarina Bacanhim recordou que as residências de apoio aos utentes correm o sério risco de encerrarem “por falta de condições económicas”.

O objetivo é tentar ver a possibilidade de um acordo ou protocolo com as entidades oficiais, nomeadamente a Segurança Social, a Secretaria Regional da Saúde e a Secretaria da Inclusão Social e Cidadania, para poder dar continuidade ao projeto.

A direção desta instituição decidiu em final de agosto fechar por “falta de condições económicas e falta de apoio oficial as residências da Associação”, até 31 de dezembro.

A Associação tem três residências e cerca de 30 utentes, fora os que frequentam o fórum socio-ocupacional, que só estão durante o dia.

A AFARAM presta apoio social às pessoas portadoras de doença mental, trabalhando a sua reabilitação psicossocial, através da estimulação de “todas as suas competências”, com o objetivo de reintegrá-las nas respetivas famílias e na sociedade. Criada em 2001, a AFARAM encetou oficialmente a sua atividade em 2004.