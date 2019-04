Madeira paga mais por combustíveis. Aumentos chegam aos seis cêntimos desde início do ano

Os habitantes da Madeira estão a pagar um preço mais elevado, nos combustíveis, quando comparamos com o custo fixado no início do ano. A gasolina foi o que sofreu o maior aumento com um agravamento que chega aos 6 cêntimos por litro.

O gasóleo iniciou o ano a custar 1,429 euros por litro, na Madeira. Contudo passados quatro meses tudo está mais caro. Este combustível por litro custa sensivelmente mais 3 cêntimos por litro. Desde a passada segunda-feira é vendido na região a 1,285 euros por litro.

A maior subida contudo verifica-se na gasolina. Desde o início do ano custa sensivelmente mais 6 cêntimos por litro para abastecer um veículo motorizado. Se em janeiro custava 1,429 euros por litro em abril já está nos 1,486 euros por litro.

Esta subida chega também aos gasóleo marcado e colorido que passou dos 0,795 para os 0,813 euros por litro.

De referir que por exemplo os aumentos na gasolina já duram pela 12ª gasolina já está com aumentos consecutivos que já duram há 12 semanas.