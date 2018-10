Madeira aumentou PIB em 500 milhões de euros

Entre 2012 e 2017 a Madeira teve um aumento no seu Produto Interno Bruto (PIB) na ordem dos 500 milhões de euros ao passar dos 3,974 para os 4,481 milhões de euros, diz o relatório da DBRS que serviu de base para a avaliação do rating da Região Autónoma.

Nos dados contidos no relatório da DBRS apesar do aumento do PIB da Madeira, entre 2012 e 2017, esta subida não coincide com o indicador de ‘crescimento real do PIB’ refere a agência de notação.

De acordo com a DBRS o ‘crescimento real do PIB’ apresentou uma quebra, em 2012 e 2013, na ordem dos 8,1% e dos 1,4%. Só entre 2014 e 2017 é que a Madeira acabou por ter um crescimento efetivo do PIB, diz a mesma agência de rating, em termos percentuais, que se cifrou em 2%, 1,6%, 0,9%, e 2,4%.

Em termos de performance fiscal a DBRS diz que entre 2012 e 2017 a Madeira teve uma subida dos 894 para os 1.052 milhões de euros nas receitas e uma subida da despesa dos 952 para os 1,181 milhões de euros.

Só em 2013 é que a Madeira consegui angariar mais receita (1.091 milhões de euros) relativamente à despesa (1.087 milhões de euros.