Madeira: Babujinha Market promove negócios regionais desde o artesanato à gastronomia

O Forum Madeira, gerido pela Multi Portugal, promove até 3 de outubro, o Babujinha Market, uma iniciativa que pretende mostrar o que a região autónoma tem de melhor em áreas como: produção local, artesanato, gastronomia, vinhos, calçado e acessórios.

O Babujinha Market vai reunir oito negócios (Emanuel Nóbrega, Malonas, Provecto, Terroir, Three House, Fábrica de Santo António, Casinha do Bolo do Caco e Vilhoa).

O diretor do Forum Madeira refere que o Babujinha Market pretende ser um evento “de referência no seu sector de atuação e para o qual serão sempre convidados diferentes tipos de negócios. Desde os de maior referência na região, aos reinventados pela força dos tempos e das circunstâncias ou emergentes e que nesta altura estão mais ancorados no digital, todos terão oportunidade de aqui renovar o contacto com o seu público”.

O evento terá também espaço para a música. Neste sábado atua Sarah Borges e no domingo Tiago Sena Silva, às 18h00.

O Babujinha Market pode ser visitado entre as 12h00 e as 22h00.