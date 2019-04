Madeira: Base de dados LegiX integra conteúdos do JORAM

A base de dados LegiX vai integrar mais de 72 mil diplomas constantes do Jornal Oficial da Nadeira (JORAM), depois de um trabalho levado a cabo pela Priberam que recorrem a tecnologias digitais de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) de correcção automática de erros e de extracção de informação a partir desses documentos para, entre outras coisas, determinar o início e o fim de cada um dos diplomas constantes no JORAM.

A LegiX para além do JORAM tem ainda disponíveis documentos do Diário da República, do JORAA (Jornal Oficial da Região Autónoma dos Açores) e do JOUE (Jornal Oficial da União Europeia), e ainda dos sites dos tribunais e da Autoridade Tributária, do Boletim do Trabalho e Emprego e de dezenas de revistas de legislação, jurisprudência e doutrina.

A apresentação do LegiX decorreu na Madeira.