Madeira: BE acusa Governo de complicar a vida aos cidadãos nos passes sociais

O BE Madeira acusou o Governo Regional de estar a complicar a vida aos cidadãos nos passes sociais. O dirigente bloquista, Paulino Ascensão, diz mesmo que em Lisboa se tem mais direitos em termos de mobilidade do que na região autónoma.

“Um madeirense residente fora do Funchal pode adquirir um passe por 30 euros para circular no Concelho de Lisboa, mas não pode ter um passe, por 30 euros, para circular no Concelho do Funchal. Pode comprar um passe por 40€ para circular em toda a região da grande Lisboa, mas não pode ter um passe para circular em toda a sua ilha. Ou seja os madeirenses têm mais direitos na mobilidade em Lisboa que na Madeira”, afirmou Paulino Ascensão, dirigente do BE Madeira.

Devido a isto Paulino Ascensão critica as “complicações” do Governo Regional, dando como exemplo a exigência de se ter “comprovativos da morada fiscal e do local de trabalho” para comprar um passe novo.

“Até março não havia esta exigência na Madeira, que não existe no resto do país”, reforçou.

O bloquista acusa o executivo madeirense de “não querer que os madeirenses usem os transportem públicos” ao complicar a burocracia no acesso aos passes.

“É necessário acabar com estas complicações, implementar um passe único para toda a ilha, centralizar a rede de transportes coletivos numa companhia única, para melhor responder às necessidades de mobilidade dos madeirenses”, defendeu o bloquista.