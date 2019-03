Madeira: BE diz que promessa de que passes custariam 40 euros “não está a ser cumprida”

O BE Madeira denunciou que a promessa de que os passes na Região iriam custar 40 euros não está a ser cumprida pelo executivo regional.

“A medida vigora a partir do mês de abril, mas não corresponde às expetativas, ficam de fora os passes combinados cujo valor é afinal de 62 euros”, disse Paulino Ascensão, dirigente do BE.

Apesar da descida no preço dos passes combinados, o valor de 40 euros deveria ser o máximo para todos os passes na madeira, defendeu o bloquista.

“Este regime cria situações injustas: o passe para a deslocação entre o Caniço e o hospital fica mais caro (62€) que o passe entre o Porto Moniz e o centro do Funchal (40€), o que não faz sentido. O Governo Regional deve corrigir esta situação rapidamente”, alertou.

O BE defendeu a gestão da rede de transportes de forma integrada de modo a “responder melhor às necessidades das pessoas” criando uma companhia única de transportes pública para a Região.