Madeira: BE quer mais justiça social através do reforço do complemento solidário para idosos

O candidato do BE Madeira, à Assembleia da República, Ernesto Ferraz, defendeu o reforço do complemento solidário para idosos, uma medida que no entender do bloquistas iria trazer mais justiça social.

Ernesto Ferraz lembrou que a influência do BE, na Assembleia da República, permitiu levantar o congelamento de 250 milhões de euros propostos pelo PS, acrescentando que as pensões mais baixas também foram aumentadas em termos reais.

“Não estamos satisfeitos com o que foi conseguido, mas um caminho foi iniciado para trazer mais justiça social e é para isso que existe o Bloco de Esquerda”, afirmou Ernesto Ferraz, durante uma acção de campanha no Santo da Serra.

O candidato do BE Madeira acusa ainda o PSD e CDS-PP de quererem privatizar as reformas e a segurança social.

“Isso seria o caos entregar ao sistema financeiro as pensões, em particular para os que menos têm e mais sofrem esses partidos são muitos fortes com os mais fracos e são fracos e submissos aos interesses económicos”, disse Ernesto Ferraz.

“Continuaremos a defender reformas aos 60 anos e com 40 anos de descontos e um complemento extraordinários para os pensionistas com as carreiras muito longas, com 50 ou mais anos de descontos, precisam ver reforçadas as suas pensões. Defendemos o reforço do complemento solidário para os idosos, que deve deixar de agregar os rendimentos dos filhos, reforçar a rede nacional de cuidados intensivos e o Estatuto do cuidador informal”, explicou Ernesto Ferraz, sobre as propostas do BE.